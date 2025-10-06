«Известия»: к концу 2025 года доллар может вырасти до 95 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Аналитики рассказали о возможном развитии событий на валютном рынке. Как это скажется на стоимости доллара?

В последние месяцы курс рубля к основным иностранным валютам оставался на максимальных значениях с 2022 года. С начала года национальная валюта продемонстрировала неожиданное укрепление, что стало сюрпризом для многих участников финансового рынка. Однако в прошедшем квартале тенденция сменилась: рубль начал постепенно снижаться как по отношению к доллару, так и к юаню.

Несмотря на это, рубль по-прежнему сохранял высокую стоимость. В новом квартале, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться, и многое здесь будет зависеть от дальнейших действий Центробанка. Какими они окажутся и как это повлияет на курс валют — выяснили «Известия».

Экономика России и ситуация на валютном рынке

В начале июля доллар торговался на одном из самых низких уровней за последние годы — около 78 рублей. Такие котировки объяснялись слабым спросом на американскую валюту и высокой ставкой ЦБ, делающей инвестиции в валюту крайне невыгодными.

Даже отмена ограничения на продажу валютной выручки не оказала существенного влияния. За III квартал доллар вырос примерно на 4 рубля, или 5 %. Юань за тот же период поднялся на 60 копеек, примерно на 5,1 %.

Рубль ослаб немного, но оставался относительно крепким. Хотя аналитики стремились оценить «справедливый» курс (на основе разницы инфляций в разных странах), было ясно, что такие расчеты действительны скорее в долгосрочном формате.

Теоретически рубль должен был бы быть дешевле, однако реальный спрос на валюту мешает ему ослабнуть до «справедливых» значений.

Крепкий рубль способствует сдерживанию инфляции в России, особенно в сочетании с дефляцией в Китае — одном из главных торговых партнеров. С другой стороны, высокий курс национальной валюты давит на прибыль российских экспортеров и бюджет, который, как ожидается, столкнется с дефицитом в 5,5–6 триллиона рублей.

Центральный банк при этом категорически отказывается участвовать в таргетировании курса, сосредоточившись на контроле за инфляцией.

Ставка ЦБ как ключевой фактор

Мнение аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина

Одно из важнейших событий для курса рубля в сентябре — понижение ключевой ставки ЦБ на 100 базисных пунктов до 17 %. Логика такова: чем выше ставка, тем меньше стимулов переводить рубли в валюту, тем длительнее сохраняются жесткие кредитные условия, и тем ниже спрос на валюту со стороны импортеров. И наоборот — быстрое снижение ставки ослабляет рубль.

На ход рынка валют влияет и геополитика: пока нет ясности по перспективам переговоров России и Украины, Евросоюз и США могут сохранять жесткий курс, что грозит новыми санкциями и уменьшением экспортного потенциала.

Но у рубля имеются надежные фундаментальные «подушки».

Жесткий валютный контроль, введенный с начала военных действий;

Значительные продажи валютной выручки экспортерами, покрывающие внутренний спрос;

Рост доли рублевых расчетов в экспорте и импорте (в июне ее доля превысила 55 %);

Сравнительно стабильные продажи российской нефти на мировом рынке.

При высоких ставках экспортерам выгоднее продавать валюту (для уплаты налогов и учета временного лага), что еще больше укрепляло рубль. Но при снижении ставок и росте курсов ситуация может пойти в обратную сторону.

Таким образом, в III квартале наблюдался относительный баланс спроса и предложения на валютном рынке, что обеспечивало стабильность курса рубля.

Однако уже в августе–сентябре ключевым фактором стали не только продажи валюты экспортерами, но и ее покупка, среднесрочная картина баланса на валютном рынке стала меняться в пользу снижения рубля.

Кроме того, Минфин и Центробанк умеренно влияют на курс: снижение объемов продажи валюты (для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов) умеренно ослабляет российскую валюту.

Прогнозы на IV квартал

В IV квартале ожидается постепенное ослабление рубля по отношению к доллару. В начале периода курс может приблизиться к отметке 86,5 рубля за доллар, после чего возможен рост до уровня около 90 рублей.

Если объем продаж валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет постепенно снижаться, а внутренний спрос на иностранную валюту возрастать, то к концу года не исключен подъем курса доллара до 93 рублей, полагают аналитики.

Ослабление рубля относительно юаня может произойти ближе к концу 2025 года. В IV квартале диапазон юань/рубль, по расчетам аналитиков, может быть в пределах 11,5–12,5 рубля.

Общий ориентир

Мнение СЕО европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко

У экономического блока и Банка России есть общий ориентир — уровень инфляции и ожидания по ней. Курс рубля — управляемый инструмент: через обязательства по продаже экспортной выручки правительство может корректировать обменные рамки. Исходя из этого, по мнению аналитика, до конца года курс не будет отпущен в свободное плавание.

Яркий эффект на инфляцию делает даже умеренное ослабление рубля чувствительным: снижение на 5 % может прибавить до 1 % инфляции, что крайне важно при цели ее таргетирования — для государства и ЦБ. Поэтому значительных колебаний курса ожидать не стоит.

Ранее курс можно было «привязать» к нефти: доходы от продажи барреля обеспечивали валютный приток, и на этой основе пытались прогнозировать курс. Но и тогда говорили о необходимости снижения зависимости от «нефтяной иглы».

«Если посмотреть на бюджет ближайших лет, нефтегазовый сектор, конечно, сохраняет важное значение, но ключевым источником поступлений становятся уже не сырьевые доходы, а налоги, то есть сами люди. В этом смысле можно сказать, что люди — новая нефть», — говорится в материале.

Мнение главного экономиста «Газпромбанка» Павла Бирюкова

Тренд на ослабление рубля может продолжиться, поскольку в последнем квартале года не исключено усиление фундаментальных факторов давления на его курс.

«Прежде всего это ожидаемое сокращение профицита текущего счета с 63,9 млрд долларов в 2024 году до 33–38 млрд долларов по итогам текущего года. Это будет обусловлено эффектом от сдержанных цен на нефть и высокого импорта», — говорится в материале.

Дополнительное давление на рубль в четвертом квартале 2025 года может оказать восстановление интереса к иностранной валюте на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Средний уровень ключевой ставки за этот период, по прогнозам, составит около 16,6% — заметно ниже 20,9%, зафиксированных в первой половине года.

В таких условиях рубль, вероятно, приблизится к своим долгосрочным фундаментальным значениям — в диапазоне 90–95 за доллар — и будет постепенно ослабевать и в 2026 году.

