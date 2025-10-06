В Киеве подростки включили гимн России посреди улицы

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Судьба украинских «нарушителей» остается неизвестной.

Группа украинских подростков включила гимн России на одной из улиц Киева, видео опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел возле входа в местную аптеку. Один из компании несовершеннолетних включил российский гимн на колонке.

Примечательно, что в видео на заднем плане происходит диалог на русском языке. Один из присутствующих поинтересовался, что это такое происходит, второй ответил ему, что не знает.

Местные правоохранительные органы не раскрывают деталей произошедшего. На данный момент остается неизвестным, на какой улице Киева это произошло и понесли ли подростки наказание за это на Украине, где такое считается «проступком».

После событий 2014 года власти Украины начали курс на ограничение всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязал использовать украинский во всех сферах жизни.

