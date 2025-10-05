Дмитриев: вероятность продления США срока действия ДСНВ довольно высока

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава РФПИ оценил вероятность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений Вашингтоном.

Вероятность продления срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны США довольно высока. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) назвал меру (продление срока действия ДСНВ. — Прим. ред.) жизнеспособной в случае, если в Вашингтоне примут аналогичное решение. Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026-го продолжить в течение года соблюдать ограничения, предусмотренные ДСНВ, если США проявят аналогичную готовность. Он подчеркнул, что односторонние действия не принесут результата — важна взаимность.

Также российский лидер отмечал, что полный отказ от наследия ДСНВ стал бы со многих точек зрения «ошибочным и недальновидным шагом».

