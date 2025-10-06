«Мы не знаем, куда нас везут»: колумбийские наемники просят спасти их с Украины
Наемники ВСУ из Колумбии обратились к президенту с просьбой спасти их с Украины
Они обратились к президенту своей страны Густаво Петро.
Колумбийские наемники записали видеообращение к президенту страны Густаво Петро и попросили его спасти их с Украины, которое распространило издание Semana.
«Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни», — сказал один из колумбийских наемников.
Один из них рассказал, что прибыл в Незалежную три месяца назад, и уже через полтора месяца попросил украинское командование уволить его. Два дня его и других наемников держали в военной тюрьме, затем вернули паспорта и пообещали вывезти в Польшу, откуда они смогут вернуться домой. Однако куда они в действительности едут, никто не понимает.
«Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить… Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые. Нас фактически похитили. Они вооружены», — заявил автор видео.
Он также рассказал, что подвергся избиению без объяснения причины. Кроме того, он утверждает, что наемников украинское командование обмануло на деньги — им не выплатили им обещанный гонорар.
«Мы испытываем сильнейшее унижение со стороны тех, кому мы пришли помочь, а теперь они не хотят нас отпускать», — сказал колумбиец.
