Наемники ВСУ из Колумбии обратились к президенту с просьбой спасти их с Украины

Они обратились к президенту своей страны Густаво Петро.

Колумбийские наемники записали видеообращение к президенту страны Густаво Петро и попросили его спасти их с Украины, которое распространило издание Semana.

«Пожалуйста, господин президент Колумбии, помогите нам через МИД или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни», — сказал один из колумбийских наемников.

Один из них рассказал, что прибыл в Незалежную три месяца назад, и уже через полтора месяца попросил украинское командование уволить его. Два дня его и других наемников держали в военной тюрьме, затем вернули паспорта и пообещали вывезти в Польшу, откуда они смогут вернуться домой. Однако куда они в действительности едут, никто не понимает.

«Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить… Мы не знаем, куда нас везут. Украинское слово ничего не стоит, они очень лживые. Нас фактически похитили. Они вооружены», — заявил автор видео.

Он также рассказал, что подвергся избиению без объяснения причины. Кроме того, он утверждает, что наемников украинское командование обмануло на деньги — им не выплатили им обещанный гонорар.

«Мы испытываем сильнейшее унижение со стороны тех, кому мы пришли помочь, а теперь они не хотят нас отпускать», — сказал колумбиец.

