В Белгороде в результате атаки ВСУ возникли перебои с подачей энергоснабжения

Глава региона пообещал жителям выйти на связь после экстренного заседания правительства региона.

В результате атаки ВСУ в Белгородском районе наблюдаются перебои в работе электричества. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в настоящий момент все аварийные бригады выехали на место, и он сам едет к месту «прилета».

«Есть повреждения энергетики», — заявил Гладков.

Так, например, в селе Николаевка в результате детонации FPV-дрона была перебита линия электропередачи. Губернатор отметил, что первостепенно срочная помощь будет оказана городским больницам.

«Вижу, что происходит, в первую очередь, там, где находятся люди, которым требуется срочная помощь. Я сейчас говорю, конечно, в первую очередь — это больницы. Областная взрослая, областная детская, вторая городская больницы перешли на питание — непотерянное или на резервную генерацию», — рассказал глава региона.

Губернатор Белгородской области пообещал жителям, что выйдет на связь после экстренного заседания правительства региона и расскажет, какие меры будут предприняты по восстановлению электроснабжения в регионе.

За полчаса до сообщения о последствиях обстрела ВСУ Гладков объявил о «ракетной опасности» на всей территории Белгородской области.

Ранее Гладков писал, что при уничтожении беспилотника в Белгороде пострадал десятилетний мальчик и мужчина из поселка Октябрьский. Также пострадал 15-летний юноша, который получил минно-взрывную травму и баротравму. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после атаки БПЛА несколько ТЦ в Белгороде приостановили работу.

