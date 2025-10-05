Иллюзионист Сергей Сафронов в четвертый раз стал отцом

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Телеведущий впервые оказался в родильной палате и даже перерезал пуповину!

Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов поделился радостной новостью — в его семье произошло пополнение. Супруга знаменитости Екатерина родила ребенка, сам артист присутствовал при появлении малыша на свет.

«Сегодня с нашей семьей случилось настоящее чудо, которое может сотворить только любовь. В наш прекрасный мир сегодня пожаловал новый человек. Я в четвертый раз стал папой. Каждый раз это особенные ощущения. И сегодняшний день я запомню на всю жизнь», — написал артист в личном блоге.

По словам Сафронова, впервые он оказался рядом с супругой в родильной палате и сопровождал ее в самые ответственные минуты. Он отметил, что старался поддерживать жену не только словом, но и шутками — даже во время операции.

«В операционную вошел со словами „куда ложиться“, рассмешив не только свою любимую, но и врачей. Я видел многое в своей жизни, но как появляется ребенок на свет — было впервые», — признался он.

Фото: Instagram*/safronov_sergey

Пока супруги не сообщили, выбрали ли они имя для малыша. Но сам Сафронов до сих пор пребывает в эмоциональном восторге и не может поверить, что снова стал отцом.

«Этот теплый комочек любви, только показался на свет, еще ножками продолжая греться в чреве матери, издал крик. Врач акушер сказала: „Привет“. И я понял, что все хорошо. Катя подрагивалась от лекарств. Но я крепко держал ее за руку» — поделился эмоциями он.

Артист добавил, что впервые в жизни также перерезал пуповину

«Врач реально дает мне ножницы и говорит: „Режь!“ И вот я встаю и дальше ничего не помню. Все как в тумане!» — вспоминает Сафронов.

Сергей и Екатерина поженились в 2017 году, через год у них родилась общая дочь Алиса. У артиста есть двое детей от первого брака — уже подростки Алина и Владимир. Экс-супруга Сафронова находится в отличных отношениях с его нынешней женой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ