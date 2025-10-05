В МИД РФ предупредили о появившемся в сети дипфейке с Марией Захаровой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Мошенники взяли реальный видеофрагмент интервью дипломата, наложив на него искусственно сгенерированную аудиодорожку.

В МИД России сообщили о новом случае распространения дипфейка с использованием образа официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

По данным министерства, мошенники взяли реальный видеофрагмент интервью дипломата радиостанции Sputnik, но оригинальную аудиодорожку заменили искусственно сгенерированной.

В фальшивом аудио под видом комментариев Захаровой прозвучали высказывания на тему Украины и специальной военной операции. Однако в подлинном интервью обсуждались исключительно выборы, прошедшие в Молдавии.

МИД России назвал видеофальсификацию очередной подделкой, созданной при помощи нейросетей.

«Напоминаем о необходимости тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию, в том числе достоверность видеоконтента, на официальных ресурсах», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

До этого, 3 сентября, Мария Захарова уже поднимала тему дипфейков, комментируя аналогичный случай, когда в интернете распространилось фальшивое видео с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Представитель внешнеполитического ведомства, подчеркнула, что дипфейки — это не просто искажение информации, но и потенциальная угроза, включая риски для финансовой безопасности граждан.

