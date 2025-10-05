Любовь Успенская перенесла срочную операцию: «Руку не чувствую»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/uspenskayalubov_official; 5-tv.ru

Звезде шансона вставили специальные пластины.

Певица Любовь Успенская перенесла операцию, которая ей потребовалась из-за перелома руки. Врачи вставили туда специальные пластины. Артистка опубликовала в своем блоге видео, заверив поклонников, что уже чувствует себя хорошо и выписалась домой.

Она продемонстрировала свою загипсованную руку. Судя по видео, исполнительница хита «По полюшку» чувствует себя прекрасно, даже пританцовывает.

«У меня был такой страшный перелом, но я такая сильная, что переживу все. Вот уже танцую. Руку еще не чувствую, но музыка лечит. Я так счастлива, что я уже дома, что уже завтра смогу работать», — говорит артистка.

По данным СМИ, Успенская сломала руку 30 сентября, из-за чего она не смогла выступить 3 октября в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. Теперь отмененный концерт певицы должен состояться 21 ноября.

При этом, как ранее рассказывал 5-tv.ru, концертный директор Успенской Александр Иваненко опроверг сообщения о том, что артистка сломала руку.

