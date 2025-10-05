Кинотерапия: ТОП-5 фильмов для уютного вечера после работы
Фото: 5-tv.ru
После тяжелого дня так и хочется завернуться под одеяло и включить что-нибудь стоящее на телевизоре.
После долгого рабочего дня хочется отключиться от дел, забыть о дедлайнах и просто приятно провести вечер. Иногда сил не хватает на сложные драмы или затянутые сериалы — нужно что-то легкое, теплое и приятное.
5-tv.ru сделал подборку из пяти фильмов, которые идеально подойдут для буднего вечера — они точно поднимут вас настроение и подарят ощущение уюта.
«Повар на колесах» (2014)
Этот фильм — как теплое домашнее блюдо после холодного дня. История шеф-повара, который теряет престижную работу, но находит себя заново, путешествуя по США в фудтраке.
Лента наполнена душевностью, харизмой и вкусной едой. Но есть одно «но» — смотреть фильм без закусок опасно.
«Повар на колесах» не перегружает, но вдохновляет и оставляет хорошее послевкусие. Это отличный выбор, если хочется чего-то искреннего и легкого.
«Всегда говори „да“» (2008)
Если нужен заряд позитива и хочется по-настоящему отвлечься от рутины, этот фильм — то, что нужно. Главный герой решает кардинально изменить свою жизнь, начав говорить «да» абсолютно всем возможностям.
Джим Керри снова в своей фирменной, слегка безумной, но очень обаятельной роли.
Это легкий, веселый и вдохновляющий фильм с юмором и добрым посылом — идеальный вариант на вечер после тяжелого дня.
«Амели» (2001)
Эта французская история об обитательнице парижского Монмартра словно переносит в другой мир — яркий, наивный, но очень человечный. Амели — девушка с богатым внутренним миром, которая решает помогать другим, делая их жизнь чуть-чуть счастливее.
Визуально фильм — настоящее удовольствие: насыщенные цвета, музыка Яна Тирсена, уютная атмосфера. Это кино — как чашка горячего шоколада под пледом.
«Начни сначала» (2013)
Музыка, Нью-Йорк, немного романтики и много теплоты — эта история про начинающую певицу и продюсера, который когда-то потерял вкус к жизни, возвращает веру в случайные встречи и силу творчества.
Саундтрек, кстати, очень стоящий — вполне может поселиться в плейлисте после просмотра.
«Начни сначала» не требует эмоциональных усилий, но оставляет ощущение вдохновения и свежего взгляда на жизнь.
«Ларс и настоящая девушка» (2007)
Это необычная и трогательная история о том, как общество может проявлять терпение и заботу. Главный герой Ларс — застенчивый молодой человек, который неожиданно приводит домой «девушку» — купленную женщину-игрушку в магазине.
Звучит странно? Возможно. Но этот фильм вовсе не про странности, а про принятие, доброту и внутренние барьеры.
Райан Гослинг раскрывается здесь с неожиданной стороны, а сама история.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.