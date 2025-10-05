Кинотерапия: ТОП-5 фильмов для уютного вечера после работы

Фото: 5-tv.ru

После тяжелого дня так и хочется завернуться под одеяло и включить что-нибудь стоящее на телевизоре.

После долгого рабочего дня хочется отключиться от дел, забыть о дедлайнах и просто приятно провести вечер. Иногда сил не хватает на сложные драмы или затянутые сериалы — нужно что-то легкое, теплое и приятное.

5-tv.ru сделал подборку из пяти фильмов, которые идеально подойдут для буднего вечера — они точно поднимут вас настроение и подарят ощущение уюта.

«Повар на колесах» (2014)

Фото: Кадр из к/ф «Повар на колёсах», реж. Джон Фавроа, 2014 г.

Этот фильм — как теплое домашнее блюдо после холодного дня. История шеф-повара, который теряет престижную работу, но находит себя заново, путешествуя по США в фудтраке.

Лента наполнена душевностью, харизмой и вкусной едой. Но есть одно «но» — смотреть фильм без закусок опасно.

«Повар на колесах» не перегружает, но вдохновляет и оставляет хорошее послевкусие. Это отличный выбор, если хочется чего-то искреннего и легкого.

«Всегда говори „да“» (2008)

Фото: Кадр из к/ф «Всегда говори «да», реж. Пейтон Рид, 2008 г.

Если нужен заряд позитива и хочется по-настоящему отвлечься от рутины, этот фильм — то, что нужно. Главный герой решает кардинально изменить свою жизнь, начав говорить «да» абсолютно всем возможностям.

Джим Керри снова в своей фирменной, слегка безумной, но очень обаятельной роли.

Это легкий, веселый и вдохновляющий фильм с юмором и добрым посылом — идеальный вариант на вечер после тяжелого дня.

«Амели» (2001)

Фото: Кадр из к/ф Амели, реж. Жан-Пьер Жёне, 2001 г.

Эта французская история об обитательнице парижского Монмартра словно переносит в другой мир — яркий, наивный, но очень человечный. Амели — девушка с богатым внутренним миром, которая решает помогать другим, делая их жизнь чуть-чуть счастливее.

Визуально фильм — настоящее удовольствие: насыщенные цвета, музыка Яна Тирсена, уютная атмосфера. Это кино — как чашка горячего шоколада под пледом.

«Начни сначала» (2013)

Фото: Кадр из к/ф «Начни сначала», реж. Джон Карни, 2013 г.

Музыка, Нью-Йорк, немного романтики и много теплоты — эта история про начинающую певицу и продюсера, который когда-то потерял вкус к жизни, возвращает веру в случайные встречи и силу творчества.

Саундтрек, кстати, очень стоящий — вполне может поселиться в плейлисте после просмотра.

«Начни сначала» не требует эмоциональных усилий, но оставляет ощущение вдохновения и свежего взгляда на жизнь.

«Ларс и настоящая девушка» (2007)

Фото: Кадр из к/ф «Ларс и настоящая девушка», реж. Крэйг Гиллеспи, 2007 г.

Это необычная и трогательная история о том, как общество может проявлять терпение и заботу. Главный герой Ларс — застенчивый молодой человек, который неожиданно приводит домой «девушку» — купленную женщину-игрушку в магазине.

Звучит странно? Возможно. Но этот фильм вовсе не про странности, а про принятие, доброту и внутренние барьеры.

Райан Гослинг раскрывается здесь с неожиданной стороны, а сама история.

