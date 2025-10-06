Что требуют «Иванушки» за кулисами? Туриченко раскрыл подробности райдера

В райдере певца Кирилла Туриченко есть четыре авокадо и носки

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Артист признался, что был удивлен запросам коллег на момент его прихода в коллектив.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о том, что всегда присутствует в его райдере. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии по случаю празднования дня рождения Кати Лель, объединенном с премьерой инновационного проекта «Голос свыше. Научный эксперимент под голос Кати Лель».

У артиста нет особых требований к райдеру, но авокадо — постоянная просьба.

«У меня в райдере четыре авокадо. У „Иванушек“ тоже авокадо, они раньше его не ели. Со мной стали есть. Еще носки», — уточнил он.

Также Туриченко рассказал, что, когда он стал участником коллектива «Иванушки International» в 2013 году, то был удивлен некоторыми пунктами в райдере группы.

«У „Иванушек“ был в райдере ежевичный фреш… Вот это капец», — с улыбкой добавил певец.

