«Высота» за год поддержала более 20 молодых ученых

Фото: пресс-служба Фонда «Высота»

Итоги работы благотворительного фонда подвели на заседании в Москве.

11 лауреатов и 10 стипендиатов получили в этом году помощь в рамках программы Благотворительного фонда поддержки молодых ученых им. В. П. Чичканова «Высота». Итоги работы организации в этом году подвели на заседании в Москве.

В рамках запуска целевой стипендиальной программы для аспирантов было получено свыше 1,5 тыс. заявок. Они были поданы из 17 ведущих вузов и научных организаций страны, а лауреатов и стипендиатов определили по итогам многоступенчатого отбора.

В ходе заседания также состоялась сессия с молодыми учеными. Участники рассказали об исследованиях и практических вызовах — от доступа к современному оборудованию и менторству до кооперации с индустрией и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Фонд также представил планы работы на 2026–2027 годы. Они, в частности, включают расширение мер адресной поддержки для стипендиатов и лауреатов фонда, учреждение премии в сфере превентивной медицины и долголетия, создание СМИ и уникальной платформы для информирования о работе молодых ученых.

Также на заседании представили государственную награду ФССП РФ — медаль Валерия Чичканова. Медалью будут отмечать победителей конкурсов научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах.

Кроме того, фонд «Высота» договорился с инвестиционным фондом «Восход» о создании совместного акселератора проектов лауреатов и стипендиатов фонда. С Министерством экономического развития достигнуто соглашение в сфере научно-технической политики и взаимодействия с молодыми учеными.

По словам основателя «Высоты» Романа Чичканова, меньше чем за год фонд пришел «к конкретным результатам — уже сегодня мы поддерживаем каждого 80-го аспиранта, защищающего диссертацию в России, продвигаем проекты российских молодых ученых в едином фарватере и сотрудничестве со всеми ключевыми институтами развития, ФОИВами и органами законодательной власти в сфере научно-технической повестки».

По словам председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никиты Марченкова, чаще частные благотворительные фонды фокусируются на какой-либо одной области исследований. Однако в ходе заседания были представлены «работы по энергетике, кибербезопасности, биотехнологиям, экономике», и «такой подход обещает много перспектив», добавил он.

