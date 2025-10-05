Звезда «Кухни» Кузьмина встретилась с одноклассниками спустя 22 года после школы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Ольга Кузьмина, знакомая зрителям по роли в сериале «Кухня», поделилась с подписчиками трогательной историей: спустя 22 года после окончания школы она вновь увиделась со своими одноклассниками.

В личном блоге артистка призналась, что подобную встречу они уже организовывали 12 лет назад, но с тех пор многое изменилось — каждый пошел своим путем, у всех появилась семья, работа, заботы.

«Не все смогли или захотели прийти, но многие все же собрались. Символично, что встреча состоялась почти в День учителя», — написала Ольга.

Актриса обучалась в творческой школе, где учебный процесс был совмещен с хореографией и музыкой.

«Творчество всегда было рядом, поэтому многие из нас до сих пор с ним связаны», — отметила Кузьмина.

По ее словам, на встрече с одноклассниками царила особая атмосфера: несмотря на общее прошлое, многим пришлось заново узнавать друг друга — ведь прошло больше двух десятков лет. Однако с классной руководительницей, Людмилой Николаевной, актриса все это время старалась поддерживать теплые отношения.

В завершение публикации Ольга обратилась к подписчикам с душевным посланием: она призвала не забывать своих учителей и хотя бы иногда напоминать им, насколько они важны в нашей жизни.

