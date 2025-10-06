«Это дар небес»: что думает Прохор Шаляпин о любви

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Артист сравнил это чувство с истерикой. Но почему?

Певец и финалист «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин считает, что взаимная любовь — дар с небес. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мюзикла рэпера Басты «Любовь без памяти».

По словам Шаляпина, любовь — чувство непростое, обрести его удается не каждому, а тем, кто все же нашел, предстоит приложить усилия, чтобы его сохранить.

«Любовь — это, конечно, немножечко истеричное состояние. Это сродни истерике. Ученые уже доказали, что это ничего хорошего», — добавил певец.

Однако артист считает, что человек появляется на свет, чтобы дарить любовь и получать ее взамен. Но это тонкое чувство дано не каждому, что делает его настоящим божьим даром.

«Мы рождены для того, чтобы любить. Если это взаимная любовь, то человек проваливается в какое-то счастье. А взаимно редко бывает. Это дар небес, как красоту иметь», — уточнил артист.

Также звезда эстрады отметил, если вы полностью отдаете сердечную энергию партнеру, но не получаете того же взамен, то стоит перенаправить всю любовь на себя.

«Я всегда сторонник того: если вы влюблены и вас не любят, то переключайте эту любовь на себя тогда», — дополнил Шаляпин.

