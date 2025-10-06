«Болело дико все»: Алла Довлатова рассказала о встрече с энергетическим вампиром

Ведущая Довлатова о встрече с энергетическим вампиром: У меня болело дико все

Телерадиоведущая поделилась своими методиками восстановления после общения с такими людьми.

Телерадиоведущая Алла Довлатова призналась, что верит в существование энергетических вампиров — людей, которые при общении подпитываются жизненными силами собеседника. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на праздновании дня рождения певицы Кати Лель. Мероприятие было объединено с премьерой инновационного проекта «Голос свыше. Научный эксперимент под голос Кати Лель».

Исполнительница на своем празднике представила публике уникальную разработку — прибор, способный считывать энергетику человека. Более того, она уверена, что силой голоса, в том числе ее собственного, можно влиять на состояние персоны и настраивать его на позитивный лад. Взгляды Кати Лель о способности каждого влиять на тонкие материи разделяет и Алла Довлатова.

«На интервью, конечно, разные люди приходят, и у меня бывают случаи… Я не буду говорить, что это был за человек, я к нему прекрасно отношусь, это большой профессионал, классный человек и талантливый безумно. Наверное, в своем деле один из самых лучших… Но я приехала после общения с ним на интервью, и у меня так разболелся живот, у меня болело дико все. И да, потом я немножко почистилась, и все прошло», — поделилась ведущая.

Катя Лель утверждает, что хорошо чувствует энергетику человека и даже может исцелять — не только душу, но и тело. Она не раз заявляла, что помогала близким избавиться от болей. Ее гостья Алла Довлатова подтвердила — у всех разная энергетика, и порой приходится прикладывать усилия, чтобы вернуть себе жизненные силы после встречи с так называемыми вампирами. И у нее есть свой метод.

«Медитация и дыхательные практики. Я продышала это все, заполнила себя снова чистой хорошей энергией. Просто я понимаю, что человек немножко подпитался от меня», — сказала Довлатова.

Ранее 5-tv.ru подробнее описывал программу исцеления звуком, разработанную Катей Лель. С группой ученых певица создала метод, раскрывающий сознание, а потом наполняющий его правильными вибрациями.ъ

