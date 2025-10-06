Российский танк разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Украинские боевики пытались замаскироваться в лесополосе.

Экипаж танка Т-80БВМ гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

После получения точных координат от операторов разведывательных беспилотников танкисты навели боевую машину на цель и произвели серию точных выстрелов 125‑мм осколочно‑фугасными снарядами с дистанции около 10 километров.

После выполнения боевой задачи экипаж оперативно замаскировал технику и ушел в заранее подготовленные укрытия.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

