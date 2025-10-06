ВС РФ перерезали логистику ВСУ под Красноармейском. Лучшее видео из зоны СВО
ВС РФ перерезали логистику ВСУ под Красноармейском
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Российские силы уничтожили техника противника, доставлявшую боекомплект и еду для боевиков.
На подступах к Красноармейску российские военнослужащие из группировки войск «Центр» сорвали поставки продовольствия и боеприпасов украинским силам. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
С помощью инженерного комплекса дистанционного минирования «Земледелие» был заминирован участок дороги, по которому двигалась колонна снабжения ВСУ. В результате операции была уничтожена техника, доставлявшая боекомплект и еду для украинских подразделений.
Таким образом, противник лишился возможности пополнить запасы на одном из своих полевых пунктов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX