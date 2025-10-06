Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские силы уничтожили техника противника, доставлявшую боекомплект и еду для боевиков.

На подступах к Красноармейску российские военнослужащие из группировки войск «Центр» сорвали поставки продовольствия и боеприпасов украинским силам. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

С помощью инженерного комплекса дистанционного минирования «Земледелие» был заминирован участок дороги, по которому двигалась колонна снабжения ВСУ. В результате операции была уничтожена техника, доставлявшая боекомплект и еду для украинских подразделений.

Таким образом, противник лишился возможности пополнить запасы на одном из своих полевых пунктов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

