Шеф-повар Константин Ивлев разводится с молодой женой

Телеведущий и Валерия Куденкова сыграли свадьбу в 2021 году. Что дало трещину в их отношениях?

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев разводится со своей молодой Валерией Куденковой, которая младше его на 19 лет, всего спустя несколько лет после свадьбы. О расставании с 51-летней звездой сообщила в лично блоге Валерия. Причины разрыва раскрывать она не стала.

«Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — коротко написала Куденкова.

Для поклонников пара казалась идеальной, и новость о разводе стала неожиданной.

Ивлев сделал предложение Валерии осенью 2020-го, а свадьбу сыграли 14 февраля 2021 года — в День всех влюбленных. Тогда Константин открыто выражал свои чувства и строил серьезные планы на будущее с новой избранницей. Уже на следующий день после регистрации брака пара обвенчалась в храме. Церемония прошла в узком кругу — без камер и посторонних.

Это уже второй брак Ивлева. Почти два десятилетия он прожил с первой женой Марией, с которой воспитывал двоих детей — сына Матвея и дочь Марусю. Их расставание сопровождалось громким конфликтом.

Мария утверждала, что Константин завел отношения с молодой студенткой еще до завершения развода.

«Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?» — заявляла она.

Позже она сообщала, что бывший муж прекратил выплаты по алиментам.

В браке с Валерией у Ивлева родилась дочь Ника, которой сейчас два года.

