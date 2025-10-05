Евродепутат от Словакии надел Георгиевскую ленту в честь памятной даты

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Символ чиновник прикрепил с левой стороны на груди.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага пришел на мероприятие годовщины Карпатско-Дуклинской операции 1944 года с Георгиевской лентой на груди. Об этом написало информагентство РИА Новости.

На кадрах из трансляции с официального YouTube-канала правительства Словакии можно было увидеть Благу, который сидел во втором ряду. Политик надел черное пальто с Георгиевской лентой, которую прикрепил с левой стороны.

В Словакии, 5 октября, отмечается 81-я годовщина Карпатско-Дуклинской операции — трагичного сражения времен Второй мировой войны, которое развернулось на словацкой земле. Торжества состоятся на территории военного мемориала, который расположен на Дуклинском перевале, находящемся на границе Словакии и Польши. В битве за Дуклю погибли около 21 тысячи солдат Красной армии и примерно 1,8 тысячи участников чехословацкого корпуса.

В памятных мероприятиях принимают участие высшие должностные лица Словакии, в числе которых президент страны Петер Пеллегрини, председатель парламента Рихард Раши и премьер-министр Роберт Фицо. Также среди них министры, депутаты и другие официальные лица.

