В Марокко проходят национальные митинги в поддержку сектора Газа

Фото: Reuters/Stringer
Тысячи людей вышли на национальный митинг «Глобальной флотилии «Сумуд» в поддержку сектора Газа в марокканской столице Рабат. Об этом сообщил местный портал Rabat24.
Массовые акции протеста начались из-за перехвата Израилем флотилии гуманитарной помощи для палестинского анклава. Они проходят в Берлине, Гааге, Тунисе, Бразилиа, Буэнос-Айресе, Сиднее, Италии и Стамбуле.
До этого, 10 сентября, стало известно, что главный корабль «Глобальной флотилии Сумуд», которую возглавляет экоактивист Грета Тунберг, плывущий к берегам сектора Газа, атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Она была задержана израильскими военнослужащими. Как утверждает The Guardian, активистка содержится в камере с клопами и голодает.
Сообщалось, что это уже второй подобный инцидент за короткий промежуток времени, произошедший вблизи Сиди-Бу-Саида, Тунис.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в Италии за два дня протестов в поддержку Палестины пострадали более 50 сотрудников правоохранительных органов. По информации МВД страны, в 29 протестах приняли участие около 400 тысяч человек.
