«Неловкий момент был»: почему Даве пришлось делать предложение Краймбрери два раза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Артист все-таки добился своего, ведь теперь певица является не только его законной супругой, но и родила ему ребенка.

Продюсер и актер Давид Манукян, известный под псевдонимом DAVA, делал предложение исполнительнице Мари Краймбрери два раза. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале журналистке Надежде Стрелец.

По словам певицы, в первый раз она получила предложение руки и сердца от Давида несколько лет назад. Однако вскоре после этого знаменитости расстались. Во второй раз Манукян подошел к вопросу для звезды внезапно, чем застал ее врасплох.

«Два раза сказала «да». Счастливая женщина! Он решил, что в новых отношениях нужно сделать новое предложение. Я была тронута этим, потому что был неловкий момент, когда я думала в голове: «Вот мы же расставались, сейчас кольцо носить или уже неактуально?» — поделилась Мари.

К тому же Краймбрери ответила, что не чувствовала дискомфорта, когда бывшая избранница ее мужа, телеведущая Ольга Бузова, поздравила ее с рождением ребенка на концерте исполнителя Димы Билана.

Ранее, писал 5-tv.ru, DAVA рассказал о нехватке свободного времени после рождения дочери.

