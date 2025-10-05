Наталья Штурм предстала перед поклонниками в трусах супруга

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певица Наталья Штурм похвасталась, что ее новоиспеченный муж разрешает ей носить его «трусики». Артистка опубликовала ролик в своих социальных сетях, где позирует в мужском белье красного цвета.

«Муж мне разрешает носить свои трусики и не ревнует», — сказала Штурм.

Совсем недавно 59-летняя артистка вышла замуж за 34-летнего массажиста Сергея Федорова, которого она называет «мамкин пирожок». Их брак был зарегистрирован в рамках реалити-шоу на федеральном канале.

По ее словам, мужчина открыто признался, что является альфонсом и ищет себе состоятельную даму, которая будет его содержать.

К слову, у Натальи Штурм за плечами два брака, в которых у нее родились дочь и сын.

