Путин за кулисами «Валдая» вспомнил крылатые фразы из фильма «Калина красная»

Ответные слова модератора пленарной сессии рассмешили российского лидера.

Перед началом пленарной сессии «Валдая» президент России Владимир Путин в контексте уточнения обстановки заговорил фразами из драмы режиссера Василия Шукшина «Калина красная». Импровизированный диалог состоялся между российским лидером и модератором пленарной сессии «Валдая» Федором Лукьяновым за кулисами заседания клуба, сообщает ТАСС.

«Народ собран?» — уточнил глава государства до старта мероприятия.

В свою очередь Лукьянов ответил цитатой из «Калины красной».

«К разврату готов, как говорится», — сказал он.

Слова модератора рассмешили Путина.

Основной темой XXII ежегодного собрания клуба «Валдай» стало создание новой системы международных отношений, где приоритет отдается суверенитету и взаимовыгодному сотрудничеству.

В заседании «Полицентричный мир: инструкция по применению» приняли участие 140 экспертов и аналитиков из 42 стран. Оно продлилось практически четыре часа. Встреча прошла 2 октября в Сочи.

