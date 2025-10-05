Николь Кидман выплатит мужу 600 тысяч долларов за трезвую жизнь в браке

Фото: www.globallookpress.com/MJT/AdMedia

Знаменитость чувствует себя глубоко преданной.

Актриса Николь Кидман выплатит 600 тысяч долларов без пяти минут бывшему мужу Киту Урбану за каждый год, когда он не принимал алкоголь и не употреблял запрещенные вещества. Об этом написало издание RadarOnline.

При заключении брачного договора в 2006 году супруги внесли пункт, по которому в случае, если брак будет расторгнут из-за запрещенных веществ, музыкант ничего не получит, однако при другом исходе Кидман обязана выплатить Урбану по 600 тысяч долларов за каждый год трезвой жизни. Теперь мужчина может получить свыше десяти миллионов долларов.

«Николь считает, что пункт был добавлен для защиты Кита, но в итоге он защищает его финансы. Она поддерживала его, когда он боролся с зависимостью, а теперь он извлекает из этого выгоду. Она по этому поводу чувствует себя глубоко преданной», — сказал инсайдер.

Знаменитости поженились в 2006 году, а через несколько месяцев после свадьбы Урбан, который боролся с зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ, отправился на трехмесячную реабилитацию. Кидман настояла на лечении мужа в тот момент, за что позднее мужчина публично благодарил жену и в связи с этим посвятил ей балладу «Thank you».

К тому же он говорил, что с Николь пережил «духовное пробуждение». В 2008 году у супругов родилась дочь Сандэй Роуз, в 2010 году — вторая дочь Фэйт Маргарет.

Кидман и Урбан объявили о расставании 29 сентября. В браке они прожили 19 лет. Их пара казалась одной из самых крепких в Голливуде, поэтому новость оказалась шокирующей для поклонников.

