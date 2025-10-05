Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Артистка не понимает, как ей теперь жить дальше.

Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, рассказала, что столкнулась с предательством близких людей. Переживаниями артистка поделилась в личном блоге в соцсетях.

Звезда выложила видео, на котором появилась перед поклонниками до предела расстроенной. Певица, плача, рассказала, что все близкие люди в ее окружении оказались предателями.

«Поплачу вам сейчас немножко. В последнее время все мои самые близкие люди — это и родственники, и те, с кем я работаю, и любимые люди, и те, кто в окружении — делали мерзкие и отвратительные вещи — предательские», — уточнила она.

Также Слава добавила, что она очень добрый человек, готовый всегда помочь, и этим пользовались «предатели».

«Эти люди понимали, что на моей доброте можно ездить. Я уже по макушку в дерьме. Они меня загнали и затопили. Я сильный человек, если кому-то надо, я всегда готова помочь, но сейчас вообще ничего не могу. Они меня всю высосали, сволочи!» — дополнила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как изменилась жизнь Славы после расставания с бизнесменом Данилицким.

