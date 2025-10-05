Спасения нет? Жители Кубани пожаловались на полчища клопов-вонючек в домах

На Кубани население не справляется с нашествием зловонных букашек

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

Насекомых пытаются вывести подручными средствами.

Массовые жалобы начали поступать от жителей Краснодарского края из-за нашествия мраморных клопов. Об этом написало издание KP.RU, ссылаясь на слова очевидцев.

По словам обеспокоенных граждан, насекомые в большом количестве пробираются на жилые территории и в дома, после чего разносят зловонный запах по помещениям.

Отмечалось, что букашки были замечены от побережья Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. В настоящее время жители юга России стараются сподручными средствами вывести вредителей из домов. Для этого они используют специальные пылесосы от насекомых, защитные сетки, эфирные масла и прочие приспособления. Однако все они оказываются малоэффективными, так как клопы по-прежнему активно размножаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что короед активно атакует леса в России. Стало известно, что поврежденные насекомыми сухие деревья падают, из-за чего обрывают провода. Без электричества постоянно остаются целые поселки.

