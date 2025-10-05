Оружие и взрывчатка: как служба госбезопасности Грузии предотвратила диверсию в день выборов

Фото: 5-tv.ru

Планировалось, что акция будет проведена параллельно со штурмом президентского дворца во время протестов.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о предотвращении попытки доставки оружия и взрывчатки в Тбилиси для организации диверсии в день выборов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства.

По данным СГБ, планировалось, что диверсия будет проведена параллельно со штурмом президентского дворца во время протестной акции. Организаторы действовали по указанию грузинского представителя одного из военных формирований, находящихся на Украине.

Лица, готовившие доставку оружия и взрывчатки, были нейтрализованы. Ведомство также опубликовало кадры изъятия вооружения: в тайнике, зарытом в землю, обнаружены автоматы, пулемет, гранатометы и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для разгона протестов в центре Тбилиси были стянуты подразделения спецназа и используется спецтехника. В районе беспорядков дежурили пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Их вызвали после второй попытки демонстрантов прорваться во дворец президента.

Беспорядки вспыхнули накануне на площади Свободы на фоне парламентских выборов. В акциях участвуют не только жители столицы, но и иностранные граждане.

