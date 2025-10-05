Имитировал укол шприцом: французского блогера осудили на 6 месяцев за пранки

Фото: www.globallookpress.com

Мужчину задержали после обращения в полицию одной из жертв.

Французского блогера Амина Мохито приговорили к шести месяцам лишения свободы за пранки над людьми на улице. Об этом сообщает StarHit.ru.

27-летний блогер выкладывал ролики-розыгрыши в социальных сетях, на них Мохито подходил к людям со шприцом в руках и имитировал введение инъекции. В шприце была вода. Перепуганные жертвы шутки Амина, в панике начинали убегать.

Один из пострадавших написал заявление в правоохранительные органы, после чего Мохито был задержан. Его действия попадают под статьи об угрозах и причинении морального вреда.

