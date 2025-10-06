«Это какой-то тренд»: Серябкина советует не злоупотреблять общением с психологом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Артистка также порассуждала о важности принятии себя.

На премьере мюзикла Басты «Любовь без памяти» певица Ольга Серябкина поделилась с корреспондентом 5-tv.ru своими мыслями о важности любви к себе.

«Все начинается с любви к себе», — уверена артистка.

В ходе беседы она отметила, что чрезмерное увлечение психологическими сессиями стало лишь модным трендом, который не всегда приносит пользу. Ольга предостерегает от слепого следования этой «моде», призывая сохранять здравый смысл и не «сходить с ума»:

«Я думаю, что злоупотреблять звонками, общением, сессиями с психологами тоже не стоит. Это какой-то тренд. Мы все подхватываем тренды и начинаем с ума сходить».

Ранее Серябкина уже рассуждала на тему принятия себя и обратила внимание на то, как социальные сети формируют идеализированное восприятие жизни.

«Я показываю ровно то, что хочу показать», — признается она, подчеркивая, что делится только теми моментами, которые ей нравятся.

«Неудачные моменты я не буду показывать. Так делают все», — добавила артистка, тем самым указав на еще одну тенденцию.

Кроме того, Ольга считает, что принятию себя способствуют амбициозные цели и нежелание соглашаться на меньшее.

«Желаю всем иметь много внутренних амбиций: материальных и нематериальных», — говорит она.

Напоминаем, что премьера мюзикла «Любовь без памяти» прошла 4 октября в «Вегас Сити Холл» в Москве при полном аншлаге. На красной дорожке гостей встречали звезды шоу-бизнеса и культуры, включая Василия Вакуленко, Сергея Жукова, Егора Крида и многих других.

