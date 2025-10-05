Великобритания обвинила Россию в регулярных атаках на ее спутники

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Глава Космического командования Соединенного Королевства утверждает, что РФ покушается на национальную безопасность страны.

Россия еженедельно осуществляет атаки и глушит военные спутники Великобритании. Об этом в интервью BBC заявил глава Космического командования Великобритании Пол Тедман.

По словам представителя ведомства, это представляет серьезную опасность для национальной безопасности страны. Тедман уверен, что российские спутники активно маневрируют вблизи британских, пытаясь собрать разведывательную информацию.

Глава Космического командования Великобритании уточнил, что такие действия имели место и до начала специальной военной операции (СВО), сейчас же, якобы, активность РФ значительно возросла.

Британские военные спутники оснащены технологиями подавления помех, однако их количество ограничено — всего около шести. В то же время, по данным Тедмана, Россия располагает более ста спутниками, что создает значительное неравенство в космической борьбе. Чиновник подчеркнул, что Великобритания рассматривает Россию как серьезную угрозу в космосе.

