В Белгородской области в результате обстрела пострадал замглавы поселения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.

В селе Мокрая Орловка Белгородской области в результате минометного обстрела пострадал заместитель главы поселения Игорь Кушнарев. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере MAX.

Уточняется, что бойцы самообороны доставили Кушнарева в Грайворонскую районную больницу в тяжелом состоянии. В настоящий момент ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Игорь Иванович недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа — пришел работать вместе с новым главой Дмитрием Александровичем Панковым. Вся команда работает героически, помогая жителям справляться с трудностями», — говорится в публикации Гладкова.

Губернатор также пожелал Кушнареву скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО ликвидировали над Россией 11 беспилотников за три часа. Наибольшее количество дронов уничтожили над территорией Белгородской области — восемь БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.