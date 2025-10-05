Несовершеннолетний самокатчик погиб в результате ДТП в Домодедово

Фото: Telegram/Новостная лента сайта ГУ МВД России по Московской области/gumvd50

Он столкнулся с грузовым автомобилем.

Правоохранительные органы в Подмосковье разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в городе Домодедово, повлекшего за собой смерть несовершеннолетнего. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня около 12:50 во дворе одного из домов на улице Текстильщиков произошло дорожно-транспортное происшествие, с участием грузового автомобиля и электросамоката, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии 17-летний юноша погиб», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела.

Прежде, 4 октября, в результате ДТП на северо-востоке столицы в Москве погибли три человека и еще трое пострадали. Авария произошла на Дмитровском шоссе. Грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с легковым. Последний получил серьезные повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье в ДТП с большегрузами пострадали шестеро детей. Авария произошла 4 октября на трассе А-370 «Уссури». Минивэн, внутри которого находились несовершеннолетние пассажиры, ехал в сторону города Хабаровска. Ему навстречу двигались два грузовика. Водитель одного из них, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом. От этого удара легковушка с детьми въехала во второй большегруз.

