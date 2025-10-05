В России увеличат закупку лекарств для диабетиков за счет налога на газировку

Фото: 5-tv.ru

Инициатива снизит процент инвалидности и смертности больных.

В Госдуме предложили выделить дополнительные средства на приобретение лекарств людям страдающим сахарным диабетом за счет введения налога на сладкие газированные напитки. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на соответствующее письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

По сведениям издания, в федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» уже направляются средства через акцизный сбор. Однако зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложили увеличить сумму более чем на три миллиарда рублей ежегодно. Это позволит увеличить объемы покупки лекарств для больных с таким диагнозом.

Также в документе Наумова уточняется, что утверждение такой инициативы, обеспечит пациентов, имеющих сахарный диабет второго типа, возможность закупать кардио- и нефропротективные лекарственные препараты для защиты сердца и почек.

По данным комитета Госдумы, финансовые расходы государства на пациентов с сахарным диабетом второго типа составляют более 700 миллиардов рублей в год.

