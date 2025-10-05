Быстро и красиво: Виктория Боня поделилась необычным лайфхаком для укладки волос

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

Для создания прически потребуется всего два предмета, один из них обычно употребляют внутрь.

Телеведущая Виктория Боня поделилась лайфхаком для создания красивой укладки волос. Звезда раскрыла свой метод в личном блоге. Знаменитость опубликовала видео с поэтапным ходом действий.

Так, для укладки потребуется: сладкий газированный напиток Coca-Cola и расческа.

«Вначале нужно обмакнуть расческу в емкость с напитком Coca-Cola, затем отряхнуть ее от излишков, а после зачесывать волосы в хвост. Если остается пушок, то просто добавьте еще газировку на волосы», — объяснила она.

Телеведущая отметила, что вместо газированного напитка может подойти и обычный сахар, размешанный в воде.

«Можно использовать просто сахар и воду, Coca-Cola — это то же самое сочетание, и газы не влияют на красоту укладки. В детстве, когда денег на Coca-Cola и лак не было, мы так делали, получались отличные прически», — добавила Боня.

Также знаменитость указала, что нанесение сладкой газировки на волосы дает эффект как от использования лака: зализывает торчащие волоски и фиксирует укладку на продолжительное время.

