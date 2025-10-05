Переговоры Израиля и ХАМАС об обмене заложниками начнутся 6 октября

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

В палестинском движении подтвердили заинтересованность в немедленном прекращении огня.

Израильская делегация вечером 5 октября отправится в Египет для участия в переговорах об освобождении заложников. Встреча назначена на 6 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства Израиля.

Представители ХАМАС прибудут в Каир, после чего направятся в Шарм-эш-Шейх для участия в непрямых переговорах с израильской стороной.

По данным AFP, в движении подтвердили заинтересованность в прекращении огня и немедленном обмене пленными. Там заявили о готовности прекратить военные действия при условии параллельного отвода израильских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Палестины Махмуд Аббас поддержал инициативу США о прекращении огня в секторе Газа и подчеркнул необходимость освобождения всех удерживаемых заложников, а также доставки гуманитарной помощи под эгидой ООН.

Прежде в ХАМАС согласились передать управление Газой палестинскому комитету и заявили о готовности к переговорам по обмену.

