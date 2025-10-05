Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС

Детали нашел житель местного села.

Обломки неопознанного объекта, напоминающего беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обнаружили в сельской местности Польши. Об этом сообщает Мазовецкое отделение военной жандармерии в социальной сети X.

По данным правоохранительных органов, 4 октября мужчина обнаружил обломки объекта вблизи нежилого дома в селе Обручи Вархолы.

«4 октября после 18 часов на поле в Островском районе, в селе Обручи Вархолы, мужчина заметил фрагменты объекта, напоминающего беспилотник. Ближайшие постройки — нежилой дом», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, зачем Европа разгоняет милитаристскую волну из-за «российских» дронов. Из-за огней в небе закрывали аэропорты в Дании, в том числе столичный, Норвегии, дроны видели на севере Франции, Германии, в Швеции. Если посмотреть на карту и провести условный «радиус» «зоны НЛО», то центром, откуда их удобнее всего запускать, окажется Британия. Но западные политики недвусмысленно связывали инциденты с Россией.

