Интим в небе: британца арестовали за петтинг со своей девушкой на борту самолета

Британца арестовали за петтинг со своей девушкой на борту самолета

За ласками парочки наблюдали пассажиры.

Британца Рубена Джереми Финна задержала транспортная полиция за непристойное поведение, сексуального характера со своей возлюбленной на борту самолета авиакомпании Air New Zealand. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время полета пара на глазах 48 пассажиров и членов экипажа сначала обменялась страстными поцелуями, а затем перешла к более откровенным ласкам.

«Он держал руки в бюстгальтере своей партнерши, а затем спустил ее брюки», — заявил один из пассажиров.

Замечания бортпроводников нарушителей спокойствия не остановили.

По прилете пара была задержана. Затем Финн был приговорен к шести месяцам общественного ареста с комендантским часом, с 8 вечера до 5 утра по будням, а также к 12 месяцам интенсивного надзора правоохранительными органами. Сведения об ответственности девушки — такой же участницы инцидента — отсутствуют.

