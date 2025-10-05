Мэрия Тбилиси подсчитала ущерб от протестов оппозиции

Фото: 5-tv.ru





Муниципальные службы ведут работы по восстановлению инфраструктуры.

В мэрии Тбилиси сообщили о масштабных повреждениях городской инфраструктуры после акций оппозиции. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Грузия.

На улицах Орбелиани и Табукашвили, а также на проспекте Руставели оказались разрушены тротуары и брусчатка, сломаны фонари, повреждены кабели. На Орбелиани сожгли мусорные контейнеры, сломали дорожные знаки и декоративные светильники.

Муниципальные службы продолжают работы по восстановлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Грузии состоялись муниципальные выборы. Победу в Тбилиси одержал действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта». Однако протесты в столице начались еще до официального оглашения итогов голосования — несогласные вышли на улицы и попытались прорваться к президентскому дворцу.

Полиция отразила атаку. В МВД Грузии сообщили, что по факту беспорядков возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, среди которых — попытка госпереворота. Среди протестующих звучали крики, гремела пиротехника, в правоохранителей полетели камни.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что партия «Единое нацдвижение» пыталась устроить «Майдан» в стране и без влияния стран ЕС дело не обошлось.

