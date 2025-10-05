В Болгарии участвующий в ралли автомобиль въехал в толпу зрителей

Фото: 5-tv.ru

На ралли под Варной в Болгарии спортивный автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей. По данным местной полиции, погиб 60-летний мужчина, еще восемь человек получили травмы. Власти не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

Инцидент произошел на Т-образном перекрестке: водитель не справился с управлением, проскочил поворот и, пробив ограждение, наехал на болельщиков. Организаторы ранее предупреждали зрителей о запрете пребывания в опасной зоне.

Сразу после трагедии гонка, в которой участвовали 34 автомобиля, была остановлена.

