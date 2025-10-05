В «Спортивном диктанте» приняли участие более четверти миллиона россиян

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Акция прошла в Национальном центре «Россия».

Во всероссийской спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант» приняли участие более четверти миллиона человек. Об этом сообщил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев, который присутствовал на мероприятии.

Диктант прошел в Национальном центре «Россия».

«Все наши чемпионы Олимпийских игр и мира, Европы и Паралимпийских игр, наши паралимпийцы великие, все были здесь. Всего в акции, а это первый „Спортивный диктант“, приняли участие более четверти миллиона человек. 800 площадок задействовано по всей стране», — отметил министр.

По словам Дегтярева, в следующем году они планируют увеличить число участников акции.

Кроме того, министр добавил, что «Спортивный диктант» написали все министры спорта регионов.

«Акция однозначно будет регулярной. Олимпийский Комитет ее взял в работу, и уже началась подготовка к следующему году. „Спортивный диктант — 2026“ пройдет однозначно. Если Национальный центр „Россия“ нас любезно приютит на следующий год, она пройдет здесь же», — поделился Дегтярев.

