В Курской области робот-пылесос чуть не спалил дом

Огонь повредил пол и мебель.

Робот-пылесос, предположительно, стал виновником пожара, вспыхнувшем в частном доме в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что, обнаружив сильное задымление в одной из комнат, хозяева немедленно вызвали огнеборцев. До прибытия экстренных служб жильцы дома попытались самостоятельно ликвидировать очаг возгорания. Куряне закрыли окна и двери в комнате, чтобы ограничить приток воздуха, тем самым замедлив распространение огня.

Когда пожарные прибыли на место вызова, то они потушили возгорание. Пламя уничтожило два квадратных метра площади. Огонь повредил пол и мебель. В результате инцидента люди не пострадали. А вот «умного помощника» хозяевам, очевидно, пришлось выбросить, потому что робот полностью сгорел.

