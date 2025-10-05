Дом с «плохой аурой»: в Японии вырос спрос на охотников за привидениями

В Японии вырос спрос на охотников за привидениями на фоне роста цен на жилье

Ряд компаний в Токио предлагает обряды изгнания призраков.

В Японии вырос спрос на услуги «охотников за привидениями» из-за роста цен на недвижимость, сообщает издание South China Morning Post.

Некоторые компании в Токио специализируются на исследовании домов с «плохой аурой», предлагая обряды изгнания призраков, чтобы развеять страхи жильцов.

В последнее время, на фоне роста цен на жилье, подобные услуги стали пользоваться высоким спросом, так как дома, в которых произошли смертельные случаи, приобретают все большую привлекательность. Сообщается также, что цены на объекты «с привидениями» падают на 10-20%.

Специалисты используют оборудование для выявления аномалий в объектах недвижимости, где произошли трагические события, а после выдают справку о том, что никаких паранормальных явлений в доме не обнаружено.

Согласно информации на сайте одной из компаний, такая проверка будет стоить от 80 000 до 150 000 иен (от 44 до 88 тысяч рублей) за день работы.

