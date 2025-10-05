Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во многих странах ЕС не существует стандарта в голосовании.

Власть в Грузии сменится лишь путем выборов. Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили во время трансляции в прямом эфире местного издания Imedi.

«Мы видим, как улучшаются выборы из года в год и становятся образцовыми. Вчера наблюдатели отметили, что во многих странах Евросоюза не существует такого стандарта. Была внедрена электронная избирательная система, и все видят, на каком высоком уровне проходят выборы», — отметил он в ходе брифинга после предпринятой 4 октября жителями страны попытки госпереворота.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 4 октября. В голосовании участвовали 12 политических партий, однако часть оппозиции отказалась от включения в гонку. На пост мэра Тбилиси был переизбран действующий градоначальник Каха Каладзе.

В дальнейшем в столице Грузии вспыхнули протесты. Митингующие ворвались во двор резиденции президента страны, а также бросали камни и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе считает некоторые страны ЕС виновными в массовых беспорядках.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.