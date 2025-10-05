В Югре врачи остановили у мужчины развитие рака толстой кишки необычным методом

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Площадь поражения дошла практически до 96 квадратных сантиметров, а его длина составила около 12 сантиметров.

У жителя Нижневартовска в ходе амбулаторного обследования обнаружили предраковое образование внушительных размеров в толстой кишке, но его своевременно удалили уникальным способом. Об этом написало издание «Доктор Питер».

По словам директора департамента здравоохранения ХМАО-Югра Романа Паськова, вмешательство, которое провели эндоскописты в окружной клинической больницы в Нижневартовске, стало беспрецедентным.

Во время обследования получилось установить, что обнаруженное образование пациента достигало по размерам около двух третей органа. Площадь поражения дошла практически до 96 квадратных сантиметров, а его длина составила около 12 сантиметров. Паськов пояснил, что в подобных ситуациях назначается большая хирургическая операция с удалением части кишечника. Однако медицинские работники нашли другое решение.

Глава депздрава отметил, что врач Санжар Орунбаев провел диссекцию или же расслоение подслизистого слоя и полностью удалил образование эндоскопическим методом — без разрезов. Продолжалась операция восемь часов. После вмешательства была проведена гистология, которая показала, что образование на момент операции было доброкачественным, но находилось на грани перерождения в рак.

«Своевременное вмешательство фактически остановило развитие рака», — подытожил Паськов.

