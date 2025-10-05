Российские военные уничтожили установку HIMARS в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com/AFLO; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также была ликвидирована живая сила противника.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) с помощью расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Средний Бурлук нанесли удар по скрытой позиции РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, в результате атаки была уничтожена не только пусковая установка иностранного производства, но и транспортно-заряжающая машина, а также два транспортных средства повышенной проходимости. Уточняется, что ВС РФ ликвидировали и порядка 15 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кадрами объективного контроля с БПЛА было подтверждено нанесение огневого поражения ВСУ. Это говорит о высокой эффективности применяемого вооружения и точности российских расчетов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее, писал 5-tv.ru, экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.