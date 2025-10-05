Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На месте происшествия работают экстренные службы.

В Луганской области, в Красном Луче, в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Соловьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в нашем городе произошла страшная трагедия: в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа», — говорится в публикации Соловьева.

Глава муниципалитета также сообщил, что лично выехал на место происшествия, где уже работают спасательные службы. В доме повреждена крыша и несколько квартир. Уточняется, что жителей уже эвакуировали.

На текущий момент информация о пострадавших не поступала.

«Держу ситуацию на личном контроле. О всех изменениях в ситуации буду сообщать дополнительно», — добавил Соловьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за взрыва бытового газа в кафе в Кизилюртовском районе Республики Дагестан пострадали четверо граждан. Уточняется, что пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

