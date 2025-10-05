В Москве участники осеннего гастрофестиваля отправляют помощь бойцам СВО

Фото: Telegram/Официальный аккаунт Департамента торговли и услуг города Москвы/deptorg

Многие предприниматели поддерживают наших бойцов с 2022 года.

Участники осеннего гастрономического фестиваля на Манежной площади в Москве, приуроченного ко Дню города, помогли бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) через волонтеров и благотворительные фонды. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Представители столичного бизнеса передают российским военнослужащим часть выручки, медикаментов, продуктов, а также необходимые в полевых условиях вещи. Среди них — ресторатор Джулиета Согомонян. Она поделилась, что у нее в семье главная в сборе гуманитарной помощи — дочь, учащаяся в начальной школе.

«Ребенок сам выбирает самое лучшее. Этой осенью мы собрали теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты. Дочь делает это с трепетом и любовью, собирает каждую коробочку, как для близкого друга, кладет туда открытки с пожеланиями и рисунок», — рассказала Согомонян.

С 2022 года помогает участникам СВО и команда предпринимательницы Анны Сучковой. Ее сотрудница Екатерина пояснила, что у Анны на передовой группа коллег и друзей, и с ними компания всегда на связи. Последний раз в гуманитарном грузе были вещи необходимые зимой — газовые горелки, спальные мешки и коврики для сна в землянках.

