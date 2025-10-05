В Китае из-за тайфуна эвакуировали около 26 тысяч туристов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стихийное бедствие затронуло территории таких провинций, как Хайнань и Гуандун.

Власти КНР эвакуировали около 26 тысяч туристов из-за тайфуна «Матмо». Об этом сообщало местное издание Sina.

Согласно опубликованной информации, власти Гуанси — автономного района на юге Китая — перевели прибрежные суда из порта в более безопасные воды.

«Перевели все 889 судов в порту в укрытия, защищенные от тайфуна», — говорится в статье.

Мощный тайфун «Матмо» обрушился на южные провинции Китая 5 октября. Предполагается, что непогода продлится около суток. Стихийное бедствие уже затронуло территории таких провинций, как Хайнань и Гуандун. Семь городов перешли в режим ЧС. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 42 метров в секунду. В некоторых районах страны, по данным экспертов, выпадет более 300 миллиметров осадков.

Ранее 5-tv.ru писал, что за сутки на Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.