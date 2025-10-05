Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Противник потерял до 130 боевиков.

Подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Кроме того, наши войска нанесли поражение формировниям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Резниковка, Иванополье и других. Потери противника составили до 130 боевиков, три бронемашины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены также станция РЭБ и склад боеприпасов ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.