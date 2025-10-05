Орбан: евреи уезжают из Европы из-за возросшего антисемитизма со стороны мигрантов

Фото: www.globallookpress.com/Rolf Vennenbernd

Венгрия как и раньше будет придерживаться принципа «нулевой терпимости» в отношении подобного поведения.

Евреям приходится покидать Европу из-за распространения антисемитизма, причем со стороны нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изданию Hetek.

«Известно, что в Европе существует традиция антисемитизма, как и гомофобия. Пришла миграция, и хлынули миллионы. И в этих миллионах прибывших людей доля антисемитизма и гомофобии гораздо выше, чем в Европе», — заявил он.

Как пояснил Орбан, причина отъезда евреев из Европы состоит в поощрении миграции из мусульманских стран Ближнего Востока.

«Причина, по которой евреи, еврейские общины массово покидают Западную Европу, заключается в том, что их меньше, чем мусульман. Люди из еврейской общины чувствуют себя все менее комфортно», — добавил политик.

При этом Орбан отметил, что, в свою очередь, Венгрия не допустит нахождения у себя нелегальных мигрантов и как раньше будет придерживаться принципа «нулевой терпимости» в отношении антисемитизма.

«Я благодарю Бога за то, что он дал нам достаточно сил, чтобы не пустить их сюда, потому что тогда мы тоже боролись бы с этой проблемой», — сказал премьер-министр.

В Венгрии, по словам Орбана, находится третья по численности в Европе еврейская община, которая чувствует себя в полной безопасности.

