Орбан: евреи уезжают из Европы из-за возросшего антисемитизма со стороны мигрантов

Орбан: евреи уезжают из ЕС из-за возросшего антисемитизма со стороны мигрантов
Венгрия как и раньше будет придерживаться принципа «нулевой терпимости» в отношении подобного поведения.
Евреям приходится покидать Европу из-за распространения антисемитизма, причем со стороны нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изданию Hetek.
«Известно, что в Европе существует традиция антисемитизма, как и гомофобия. Пришла миграция, и хлынули миллионы. И в этих миллионах прибывших людей доля антисемитизма и гомофобии гораздо выше, чем в Европе», — заявил он.
Как пояснил Орбан, причина отъезда евреев из Европы состоит в поощрении миграции из мусульманских стран Ближнего Востока.
«Причина, по которой евреи, еврейские общины массово покидают Западную Европу, заключается в том, что их меньше, чем мусульман. Люди из еврейской общины чувствуют себя все менее комфортно», — добавил политик.
При этом Орбан отметил, что, в свою очередь, Венгрия не допустит нахождения у себя нелегальных мигрантов и как раньше будет придерживаться принципа «нулевой терпимости» в отношении антисемитизма.
«Я благодарю Бога за то, что он дал нам достаточно сил, чтобы не пустить их сюда, потому что тогда мы тоже боролись бы с этой проблемой», — сказал премьер-министр.
В Венгрии, по словам Орбана, находится третья по численности в Европе еврейская община, которая чувствует себя в полной безопасности.
