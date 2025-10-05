Российский легкоатлет установил рекорд полумарафона

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Владимир Никитин принял участие в забеге в Казани.

Легкоатлет из России Владимир Никитин стал первым спортсменом из РФ, который смог пробежать полумарафон быстрее часа. Бегун преодолел дистанцию в 21,1 км за 59 минут 53 секунды.

Рекорд был побит во время участия спортсмена в Казанском полумарафоне.

После финиша Никитин поблагодарил за поддержку своих близких, а также всех, кто болел за него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кенийский бегун Киген выиграл Московский марафон. Он преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 9 минут 31 секунду. Ранее рекорд Московского марафона принадлежал марокканцу Юнесу Беннару и составлял 2:11.34 секунды, установленный в 2024 году.

Среди женщин лучший результат показала россиянка Луиза Лега — 2:28.32 секунды.

Московский марафон — 2025 прошел 20 сентября. Забег проходил через набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольца, Крымский мост, Тверскую улицу и Театральный проезд.

